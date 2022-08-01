В Железногорске 5-летняя девочка ушла из дома

5-летняя девочка самостоятельно ушла из дома, ребёнка разыскали и вернули полицейские буквально за 15 минут.

Днём 30 июля в дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что пока была в ванной, ее дочь ушла из квартиры.

Лейтенант полиции Александр Сучков и его напарник младший сержант полиции Виталий Хиневич отправились обследовать близлежащие дворы, опрашивая людей. Прохожий рассказал, что видел похожую по описанию девочку, переходившую дорогу к ТРЦ. Полицейские направились туда и обнаружили ребёнка на игровой площадке на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Девочку доставили домой и передали родителям.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю