Житель Красноярского края устроился на работу и оплатил полумиллионный долг по алиментам

В Красноярском крае 48-летний житель Ванавары накопил задолженность по алиментам своей дочери на сумму в размере 470 тысяч рублей. Как рассказали в ФССП России по краю, в связи с задолженностью приставы возбудили исполнительное производство.

Мужчина несколько раз получал предупреждения об ответственности за уклонение от оплаты долга. Для погашения задолженности 48-летнему жителю края пришлось устроиться на работу. Менее, чем за год он полностью погасил долг.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости