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В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

Главная Общество
Красноярск
12:31 1 Августа 2022
суд, врач, общество, происшествия, взятка, красноярск
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Прокуратура обвиняет в совершении преступлений по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) красноярского медика.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение 2021 года врач красноярской больницы во внеочередном порядке за плату от 15 до 95 тыс. руб. выполнял хирургические операции без наличия показаний к экстренному медицинскому вмешательству. Таким образом всего он получил порядка 300 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд.

Также прокуратура доказала, что мужчина совершил мнимую сделку по продаже автомобиля стоимостью 3,4 млн рублей. На самом деле передача транспортного средства и денег в счёт его оплаты не осуществлялись. Сделка совершена для того, чтобы избежать ареста авто.

Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительной сделки и применении её последствий.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

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