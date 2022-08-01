В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

Прокуратура обвиняет в совершении преступлений по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) красноярского медика.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение 2021 года врач красноярской больницы во внеочередном порядке за плату от 15 до 95 тыс. руб. выполнял хирургические операции без наличия показаний к экстренному медицинскому вмешательству. Таким образом всего он получил порядка 300 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд.

Также прокуратура доказала, что мужчина совершил мнимую сделку по продаже автомобиля стоимостью 3,4 млн рублей. На самом деле передача транспортного средства и денег в счёт его оплаты не осуществлялись. Сделка совершена для того, чтобы избежать ареста авто.

Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительной сделки и применении её последствий.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких