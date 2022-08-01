В Мотыгинском районе ликвидировали незаконные свалки после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае сотрудники прокуратуры в ходе проверок выяснили, что администрации поселков Раздолинск и Мотыгино не организовали содержание территорий в соответствии с санитарными правилами.

В муниципалитетах были обнаружены незаконные свалки, общая площадь которых составила свыше 200 квадратных метров. Объем свалок составил более 40 тонн.

В результате руководители муниципалитетов получили представления, а в отношении главы Мотыгино было заведено административное дело. Впоследствии свалки ликвидированы, а виновное лицо получило штраф в 30 тыс рублей.

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