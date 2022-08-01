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В Красноярске осудили скрывавшегося 13 лет дезертира

Главная Общество
Красноярск
13:33 1 Августа 2022
красноярск, суд, происшествия, общество, военнослужащий
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Красноярский гарнизонный военный суд осудил за дезертирство военнослужащего, скрывающегося с 2009 года.

Как сообщает пресс-служба суда, матрос Букатин с ноября 2008 года проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Москвы. В июле 2009 года он покинул воинскую часть и стал скрываться от правоохранительных органов, проживая в Санкт-Петербурге и Красноярске без документов. Подрабатывал он без официального трудоустройства.

В апреле этого года в Красноярске сотрудники полиции обнаружили и задержали дезертира.

Матрос признан виновным по ч.1 ст.338 УК РФ. Ему назначено наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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