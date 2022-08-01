В Канском районе мужчина незаконно выловил более 130 карасей и окуней

Сотрудники ГИБДД изъяли незаконно добытую сетями рыбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Госавтоинспекторы на 18 км автодороги Канск-Комарово остановили ВАЗ 2106, за рулём которого находился местный житель 1989 года рождения. В багажном отделении автомобиля полицейские обнаружили резиновую лодку, 8 сетей и выловленную сетями рыбу (более 130 карасей и окуней). Рыбу мужчина выловил на озёрах в районе дер. Сухая Речка Канского района.

Составлен административный протокол по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Злоумышленнику грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Сети и резиновую лодку сотрудниками ОВД изъяли.

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