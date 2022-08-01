При каких заболеваниях запрещено есть окрошку рассказали жителям Красноярского края

В Красноярском крае в первый день августа в регионе установилась жаркая и солнечная погода. Это отличное время для того, чтобы приготовить окрошку, которая отлично помогает справиться с жарой.

Летнее блюдо является одним из самых любимых у россиян и обладает полезными свойствами за счет ингредиентов, в которые входят свежие овощи. Однако некоторым людям окрошку есть нельзя.

Как рассказали специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, отказаться от употребления окрошки стоит тем, у кого есть язва и обострились хронические заболевания ЖКТ. Дело в том, что опасность представляют содержащиеся в летнем блюде кефир и квас.

Также не следует употреблять при желчекаменной болезни из-за напитков, полученных в результате брожения. Добавим, что окрошку нельзя есть людям с сахарным диабетом. Сладкий квас может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости