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В Красноярске во время восстановления аварийной школы на пр. Свободном демонтируют старинный барельеф

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Красноярск
14:15 1 Августа 2022
реконструкция, общество, школа, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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При проведении строительных работ с фасада школы № 21 пропадет барельеф с изображением пионеров, который находится в полуразрушенном состоянии. На фасадах обновлённого здания будет присутствовать рельефный декор.

Напомним, администрация города Красноярска объявила торги на определение подрядчика для восстановления аварийного здания школы № 21 на пр. Свободный, 61. Начальная максимальная цена контракта — 182,88 млн рублей. Заявки на участие принимают до 15 августа, пишут на сайте мэрии.

Отметим, что школа № 21 построена в 1957 году. В 2018 году её закрыли из-за аварийного состояния.

В Красноярске во время восстановления аварийной школы на пр. Свободном демонтируют старинный барельеф

Победителю аукциона нужно будет к осени 2023 года произвести комплекс работ по устранению аварийности конструктивных элементов здания и крыши. Также необходимо выполнить замену внутренних систем водо-, тепло-, электроснабжения и вентиляции, сделать дополнительные эвакуационные выходы, модернизировать систему пожаротушения. По проекту в здании будут проведены работы по повышению энергоэффективности. Кроме этого, будет обеспечен доступ маломобильных групп населения, смонтирована система видеонаблюдения.

После восстановления в школе смогут обучаться 500 детей.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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