19-летний красноярец задержан по подозрению в распространении крупной партии синтетических наркотиков

В Красноярском крае правоохранителям удалось задержать 19-летнего жителя краевого центра, который подозревается в распространении крупной партии синтетических наркотиков.

В ГУ МВД России по краю рассказали, что дорожные полицейские при патрулировании Емельяновского района заметили молодого человека, который вел себя подозрительно. Впоследствии выяснилось, что житель Красноярска в лесу разместил девять свертков с порошкообразным веществом. Затем его задержали правоохранители.

В ходе экспертизы было установлено, что изъятое вещество – синтетический наркотик весом свыше 7 грамм. По факту произошедшего в отношении красноярца завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. На данный момент злоумышленник находится под стражей.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости