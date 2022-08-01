В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В пос. Логовой Емельяновского района 15-летняя девочка-подросток забеременела от 59-летнего бывшего депутата, сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на собственный источник.

Данный факт стал известен профильным службам в апреле.

Экс-депутат переехал в посёлок в 2015 году из Эвенкии, где работал физруком в детском доме и был депутатом.

В апреле подросток с болями в животе попала в медицинское учреждение. Медики диагностировали девочке беременность. Подросток призналась, что отец будущего ребёнка — 59-летний мужчина, всё произошло по обоюдному согласию.

Заведено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко