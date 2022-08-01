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Богучанская ГЭС выполнила половину годовой программы выпуска осетров

Главная Общество
Красноярск
09:24 1 Августа 2022
общество, в красноярском крае, гэс, рыба, экология
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Богучанская ГЭС организовала выпуск около полумиллиона мальков осетра в реку Енисей в заповеднике «Прутовское мелководье». С учетом этой партии в июле 2022 года энергетики уже пополнили водоемы 1,3 млн мальков, что составляет половину годового плана по восстановлению численности ценного вида. Зарыбление продолжится в августе и сентябре.

Количество, место и сроки выпуска каждой партии определяют ученые-ихтиологи, которые оценивают состояние кормовой базы и условия для выживания рыбы. Выпуск мальков проходит под наблюдением специалистов Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края.

Впервые Богучанская ГЭС приняла участие в программе восстановления осетра в августе 2020 года, когда в Енисей были выпущены более 218 тыс. мальков; в августе-октябре 2021 года были выпущены еще 2,7 млн. Молодь осетра выращена на одном из крупнейших предприятий Красноярского края. Сотрудники Богучанской ГЭС сопровождают ценных рыб на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска.

Экологическая ответственность – это важнейший приоритет РусГидро. Группа реализует масштабные социальные, гуманитарные, просветительские программы, акции и проекты в сфере экологии в регионах присутствия. Совместно с заповедниками РусГидро оборудует туристические маршруты и экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, осуществляет поддержку биологического разнообразия и естественной среды обитания редких и вымирающих видов животных и растений.

Первая акция энергетиков по восполнению рыбных ресурсов была проведена в 2003 году на Дальнем Востоке. Тогда в водохранилище строящейся Бурейской ГЭС (Амурская область) было выпущено 36 тысяч мальков осетра и сазана. В дальнейшем эту инициативу поддержали Дагестанский, Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский и Североосетинский филиалы РусГидро, Новосибирская, Саратовская, Жигулевская, Воткинская, Чебоксарская ГЭС, Каскад Кубанских ГЭС, Якутскэнерго. За годы проведения акции в водоемы этих регионов были выпущены осетровые (стерлядь, осетр, калуга), карповые (белый амур, карп, толстолобик, сазан), лососевые (форель, лосось), а также кормовые беспозвоночные. Часть из этих видов является особо ценными и занесена в Красную книгу.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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