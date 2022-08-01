Несколько площадок для выгула собак появятся в Красноярске в сентябре

В Красноярске в сентябре начнут работать несколько площадок, предназначенные для выгула собак. Подрядная организация должна закончить весь комплекс работ до 15 сентября.

В настоящее время идет поиск подрядчика, который займется обустройством площадок. Стартовая стоимость – 7,2 миллиона рублей. Планируется, что площадки появятся за Гвардейским парком, на Петра Ломако, 2 и на Норильской, 16 стр. 1. Что касается других районов, то территории находятся в процессе утверждений. Отметим, что еще одну площадку разместят на Полтавской, 32.

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