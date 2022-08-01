Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

Ирина Самсонова, заместитель мэра Красноярска и руководитель департамента информационной политики приняла решение уйти в отставку.

С 2012 по 2016 год она руководила пресс-службой губернатора. Департамент возглавляла с 2019 года.

Причина её ухода с должности: отставка мэра Сергея Ерёмина.

Напомним, проведение конкурса по выбору мэра Красноярска может быть назначено на 8 сентября. Проект предложения рассмотрели на заседании комиссии по городскому самоуправлению горсовета Красноярска. 2 августа будет принято решение.