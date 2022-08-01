Спасённая на севере Красноярского края белая медведица вернулась в дикую природу

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора в своём Telegram-канале рассказала о судьбе спасённой на севере Красноярского края белой медведицы. Язык животного тогда застрял в консервной банке. Сейчас медведица вернулись в естественную среду обитания.

— Многие продолжают беспокоиться за спасённую белую медведицу, — пишет Радионова. — Наши инспекторы облетели на вертолёте территорию её высадки. В том числе осмотрели побережье Карского моря. Следов животного не обнаружено. Уверены, что животное благополучно вернулось в природу. Будем благодарны всем, кто сможет зафиксировать зверя и поделиться фото- и видеоматериалами с нами. Желаем нашей медведице долгих лет в дикой природе, надеемся, что помощь человека ей больше не понадобится.

Напомним, в посёлке Диксон спасли белую медведицу, язык которой застрял в консервной банке. Медведя обнаружили в 3 км от аэропорта и обездвижили с первого выстрела специальным дротиком. Ветеринар установил, что это самка в возрасте около 2 лет, весом 80-90 кг.

Фото: © Telegram-канал Светланы Радионовой