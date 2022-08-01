Находившегося 12 лет в федеральном розыске мужчину задержали красноярские полицейские

В Красноярском крае сотрудникам полиции удалось задержать 60-летнего мужчину, который на протяжении 12 лет находился в федеральном розыске. Злоумышленник был обнаружен в деревне староверов Новомариновка. Он отрастил бороду и имел внешний вид, схожий с местными жителями.

В «МВД Медиа» сообщили, что 12 лет назад мужчина совершил преступление в Иркутской области по ст. «Развратные действия». На данный момент его поместили в специальное помещение для задержанных.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости