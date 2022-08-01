Футболисты «Енисея» на выезде сыграли вничью с владикавказской «Аланией»

В минувшее воскресенье, 31 августа, футбольный клуб «Енисей» из Красноярска в рамках третьего тура Первой лиги сыграл на выезде во Владикавказе против местной «Алании». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Голом в ворота «Енисея» отметился полузащитник хозяев Артур Галоян. Спустя пять минут счет в матче сравнял нападающий «Енисея» Егор Апушников. Больше голов в этой встречи футбольные болельщики не увидели. Счет в матче 1:1. На данный момент «Енисей» занимает 5-е место в турнирной таблице и имеет в своем распоряжении 5 очков.

Фото: © vk.com/fcenisey