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Футболисты «Енисея» на выезде сыграли вничью с владикавказской «Аланией»

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Красноярск
09:35 1 Августа 2022
красноярск, футбол, команда, енисей
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В минувшее воскресенье, 31 августа, футбольный клуб «Енисей» из Красноярска в рамках третьего тура Первой лиги сыграл на выезде во Владикавказе против местной «Алании». Встреча завершилась со счетом 1:1. 

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Голом в ворота «Енисея» отметился полузащитник хозяев Артур Галоян. Спустя пять минут счет в матче сравнял нападающий «Енисея» Егор Апушников. Больше голов в этой встречи футбольные болельщики не увидели. Счет в матче 1:1. На данный момент «Енисей» занимает 5-е место в турнирной таблице и имеет в своем распоряжении 5 очков. 

Фото: © vk.com/fcenisey

 

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