В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе медведь вышел в деревню и напал на стадо свиней. Это произошло в деревне Сухо-Ерша, сообщается в паблике "ЧП КАнск" социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, медведь пришел в деревню, пробрался на один и дворов, где гуляли свиньи, и напал на них.

Владелец стада увидев в хищника схватился за вилы и стал прогонять незваного гостя. Медведь убежал, но успел нанести увечья нескольким поросятам.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Иркутской области свиньи насмерть закусали мужчину.

Фото:©"ЧП Канск"/Telegram