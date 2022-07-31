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В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

Главная Общество
Красноярск
15:18 31 Июля 2022
общество, происшествия, медведь, в красноярском крае
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В Канском районе медведь вышел в деревню и напал на стадо свиней. Это произошло в деревне Сухо-Ерша, сообщается в паблике "ЧП КАнск" социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев,  медведь пришел в деревню, пробрался на один и дворов, где гуляли свиньи, и напал на них.

Владелец стада увидев в хищника схватился за вилы и стал прогонять незваного гостя. Медведь убежал, но успел нанести увечья нескольким поросятам.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Иркутской области свиньи насмерть закусали мужчину. 

Фото:©"ЧП Канск"/Telegram

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