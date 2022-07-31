В Красноярском крае пьяный мужчина угрожая пистолетом отобрал у девушки 35 рублей

В поселке Первомайский на 20-летнюю девушку напал грабитель с пистолетом. О произошедшем в дежурную часть полиции заявила родственница пострадавшей. Женщина рассказала, что в вечернее время на её племянницу во дворе дома напал неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Напуганная 20-летняя девушка выгребла всю мелочь и отдала нападавшему. Добычей разбойника оказались 35 рублей.

Преступника спугнул местный житель, который в этот момент вывел на прогулку собак. Потерпевшая смогла убежать, а когда оказалась в квартиры у тети, рассказала о том, что с ней произошло. К счастью, девушка хорошо запомнила своего обидчика и смогла детально описать его внешность.

"Полицейские Железногорска в течение получаса задержали подозреваемого. Им 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Свою вину он полностью признал. Пневматический пистолет, который подозреваемый угрожал девушке, полицейские разыскали и изъяли", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото:©ГУ МВД по Красноярскому краю