Два грузовика столкнулись в Красноярском крае на трассе "Сибирь"

Вечером в субботу, 30 июля, в Рыбинском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие. На 977-м километре автодороги Р-255«Сибирь» столкнулись "Газель" и большегруз "Вольво". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительной информации, грузовая "Газель", которой управлял 33-летний мужчина, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Вольво» под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии травмы получил водитель «Газели».

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Фото:©ГИБДД по Красноярскому краю