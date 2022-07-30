В Красноярском крае больше месяца разыскивают пропавшую 38-летнюю Елену Взыграеву

Уголовное дело по факту исчезновения жительницы Краснотуранского района Красноярского края 38-летней Елены Николаевны Взыграевой возбудил Следственный комитет. Женщина вышла из дома и исчезла.

В сообщении Следкома говорится, пропавшая Елена Взыграева 1983 года рождения, вышла из дома на улице Светлой села Восточное в ночь с 27 на 28 июня. С этого времени местонахождение пропавшей не известно.

Всех, кто владеет информацией о том, где находится Елена Взыграева, просят сообщить по телефонам: 8(39134)2-14-76, 8(391)227-06-45, либо 102 (с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

Фото:©Следственный комитет Красноярского края