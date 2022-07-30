В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

В селе Александровка Ирбейского района Красноярского края 40-летняя женщина убила своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.

Трагедия произошла ночью 26 июля. Мужчина пришел домой пьяный и стал требовать у жены очередную порцию спиртного. После того, как женщина отказала, он начал толкать её и оскорблять. В результате женщина сняла пояс от халата, сдавила им супругу шею. Мужчина погиб на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Учитывая, что у подозреваемой имеются хорошие характеристики, она ранее не судима, признала свою вину и у нее двое детей возрастом 3-х и 4-х лет, на время следствия её оставили под подпиской о невыезде.

Фото:©РИА Новости/Максим Блинов