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В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

Главная Общество
Красноярск
15:42 30 Июля 2022
происшествия, в красноярском крае, убийство
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В селе Александровка Ирбейского района Красноярского края 40-летняя женщина убила своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.

Трагедия произошла ночью 26 июля. Мужчина пришел домой пьяный и стал требовать у жены очередную порцию спиртного. После того, как женщина отказала, он начал толкать её и оскорблять. В результате женщина сняла пояс от халата, сдавила им супругу шею. Мужчина погиб на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Учитывая, что у подозреваемой имеются хорошие характеристики, она ранее не судима, признала свою вину и у нее двое детей возрастом 3-х и 4-х лет, на время следствия её оставили под подпиской о невыезде.

Фото:©РИА Новости/Максим Блинов 

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