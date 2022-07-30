2 августа в Красноярске перекроют несколько дорог

В День ВДВ, 2 августа, в Красноярске временно - с 8:00 до 14:00 часов - ограничат движение в районе Дома офицеров по ул. Перенсона. Также будет сужена проезжая часть на участке длиной 60 метров и временно запрещена остановка и стоянка транспорта.

На улице Андрея Дубенского и на парковке возле площади Победы, где состоится церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-интернационалистам, ограничат движение с 9 до 11 утра.

С 8.00 до 11.00 часов ограничат движение транспорта на парковке рядом с площадью Победы. Там, при въезде со стороны ул. Дудинская, установят временные дорожные знаки «Движение запрещено».