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Депутаты от "Единой Росии" помогают собрать спортивный инвентарь и канцелярию для детей Свердловска

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Красноярск
11:08 30 Июля 2022
общество, в красноярском крае, помощь, партии
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В Красноярском крае продолжается партийная акция по сбору учебных принадлежностей для школ города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной республики «1000 ранцев, 1000 мячей». Единороссы планируют собрать 1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг, школьную форму для учеников начальной школы. Именно столько ребятишек из этих территорий 1 сентября сядет за парты. 
 
Активно подключились к партийной акции депутаты всех уровней – накануне они закупили и передали партийному волонтёрскому центру большую партию мячей. Волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи уже в начале августа отправятся в Свердловск, чтобы школьники Донбасса могли с комфортом заниматься физкультурой в школе.
 
Депутат Заксобрания от «Единой России» Ирина Субочева в рамках акции передала ранцы, канцелярские наборы и мячи.
 
«Есть дети, которые пойдут первого сентября в школу. Мы понимаем, что сегодня у них абсолютно ничего нет. Нет школьных принадлежностей, нет инвентаря, который абсолютно необходим для занятий. А что такое детство? Это не только обучение, оно должно было счастливым.  Я - за добрые акции, за добрые дела. Сама по себе акция настолько добрая, что к ней невозможно не присоединиться. Поэтому пусть наши тысячи рюкзаков, ранцев и мячей как можно скорее попадут к детям», - подчеркнула она.
 
Крупную партию спортивных мячей передал волонтерскому центру депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов.
 
«Я испытываю чувство долга и желание помочь детям Донбасса. Сейчас мы переживаем эти болезненные события, и хочется хоть какой-то маленький вклад внести в подготовку к учебному году. Мне захотелось отправить футбольные мячи, потому что я, можно сказать, адепт футбола, играю и занимаюсь им много лет. Люблю смотреть, когда дети играют в футбол – это вообще особое удовольствие. Будут также отправляться и учебники для школ. Тем более, что сейчас есть потребность именно в российских учебниках, таких, как учебники истории. Потому что мы видим, как на Украине за эти годы переформатировали молодежь. Нужно все это исправлять и помогать. Это наша обязанность и долг – и страны, и мой личный», - считает народный избранник.
 
Не остался в стороне от партийного призыва и депутат Заксобрания Дмитрий Дмитриев. Он приобрел баскетбольные и волейбольные мячи.    
 
«Как можно не откликнуться? Это дети, которым нужно заниматься спортом. Мне всегда был очень близок спорт, я всю жизнь им занимался. Я посчитал нужным обязательно принять участие в акции и подарил детям 50 баскетбольных и волейбольных мячей. Человек, который занимается спортом - он здоров во всем - и физически, и духовно. Это самое главное», - отметил парламентарий.
 
Напомним, соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и городом Свердловск и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Сибирский регион поможет в восстановлении инфраструктуры территории, в ремонте образовательных учреждений. Поддержку территориям оказывает и Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия». С начала специальной военной операции партийцы отправили для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, воинам  - участников СВО около 180 тонн различных гуманитарных грузов.
 

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

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