В Красноярском крае продолжаются поиску утонувшего на реке Чулым ребенка

Работы по поиску мальчика, утонувшего еще 15 июня в Ачинске на реке Чулым, проводили специалисты краевого учреждения «Спасатель».

"За прошедшие сутки обследовано 54 км береговой линии,​ 46 00 м² акватории эхолотом. Не найден", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, за последние сутки подразделения "Спасателя" в рамках проведения второго этапа акции «Вода - безопасная территория» проводили патрулирование 130 мест доступа к водным объектам в Красноярском крае, было задействовано 116 групп.

Напомним, что в регионе на территории пяти муниципальных образований - в Норильске, Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском и Северо-Енисейском районах - продолжает действовать особый противопожарный режим.

Фото:telegram-канал краевого учреждения «Спасатель»