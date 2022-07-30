На улице Дубровинского в Красноярске насмерть разбился мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Красноярске вечером в пятницу, 29 июля, на улице Дубровинского в районе дома № 100. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла BMW, двигался в сторону Речного вокзала. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Не смотря на то, что байкер был в мотошлеме и защитной экипировке, он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Фото:© пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю