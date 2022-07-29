Квартира дороже, ежемесячный платеж меньше: считаем на калькуляторе с экспертами, выгодна ли субсидированная ипотека от застройщика под 0,1%

В Красноярске все чаще встречается реклама с низкой ипотечной ставкой на новостройки от 0,1%. В столичных регионах подобные предложения с рекордно низкими ставками от застройщиков появились еще во время пандемии. Это маркетинговый ход или реальная выгода? Насколько такая сделка выгодна и сколько можно сэкономить, в материале Яндекс дзен рассказали специалисты компании “Этажи”.

Как это работает

Предельно низкие ставки по ипотеке от 0,1% получаются, если кредит субсидируется одновременно государством и застройщиком. - отметила Елена Лалетина, заместитель директора компании “Этажи” по работе с партнерами, - Например, обычную ипотеку на новостройку можно взять со ставкой 10% годовых. А семейную ипотеку - под 6% годовых. Разницу в процентах (10 минус 6 - 4%) вместо клиента выплачивает банку государство. Застройщик, как и государство, предлагает банку субсидировать ипотеку и выплатить проценты за клиента. Выплачивает, например, 5,9% годовых, а клиенту остаётся платить лишь 0,1% или подобную низкую ставку. И всё это в рамках семейной ипотеки, которая без субсидии от застройщика оформилась бы по ставке 6% годовых или в рамках ипотеки с господдержкой.

За чей счет субсидируется ставка

Конечно, застройщики не занимаются благотворительностью, оплачивая кредиты своих клиентов. Каждый процент снижения ставки обходится застройщику примерно в 3,3% стоимости квартиры. - объясняет бренд-менеджер департамента новостроек компании “Этажи” Герман Ульянов, - Таким образом, строительная компания может выплатить банку до 20-40% стоимости жилья. В связи с этим, как правило, застройщики увеличивают цены на квартиры как раз на размер выплачиваемой банку комиссии. То есть покупателю достается более дешевая ипотека, но наценка на квартиру может составлять 17-25%. При проверке расчетов с нашими клиентами мы видим выгоду таких программ.

Например, один из застройщиков Красноярска предлагает следующие условия: при ипотечной ставке 0,1% стоимость квартиры увеличивается на 17%. Очень важно, что такая ставка действует на весь срок кредита. Такие низкие ставки, безусловно, позволяют серьезно экономить на ежемесячных платежах, несмотря на увеличенную стоимость жилья. Это можно увидеть в расчетах, приведенных в таблицах ниже.

Отличия параметров промо-условий под 0,1% от программы “Семейная ипотека” под 5,1% на 30 лет:

Отличия параметров промо-условий под 0,1% от программы “Господдержка 2020” под 5,99% на 30 лет:

Таким образом, ежемесячный платеж уменьшается более чем на треть: с 27 000 до 15 000. А итоговая переплата с 5 487 560 рублей уменьшается до 1 173 079 рублей (81 079 - выплата процентов за весь срок, 1 092 000р - увеличение стоимости квартиры на 17%).

В современных реалиях основным критерием для решения купить недвижимость стала даже не сама стоимость квартиры, а комфортный ежемесячный ипотечный платеж. Сейчас на рынке новостроек с ипотекой проводится более 70% сделок. - делится Елена Лалетина, - И уменьшение ежемесячного ипотечного платежа - главный плюс использования субсидированной программы для покупателей недвижимости.

Загородные застройщики также активно внедряют у себя льготные программы и договариваются с банками. Взять ипотеку под 0,1% в Красноярске можно и на строительство частного дома.

Подробнее о том, как оформить ипотеку под 0,1% и в каких жилых комплексах можно приобрести квартиру по такой ставке можно узнать у специалистов компании “Этажи”.

Фото: компания “Этажи”