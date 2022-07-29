В Красноярске временно закроют проезд вдоль кинотеатра «Луч» с 29 июля

В Красноярске в пятницу, 29 июля, вечером начнет действовать запрет на проезд автотранспорта по участку улицы Дзержинского вдоль кинотеатра «Луч». Как отметили в мэрии, такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Таким образом, полностью перекроют проезд на участке от к/т «Луч» до здания №6 на Дзержинского.

Также запрет будет введен на нескольких участках, с которыми можно ознакомиться по ссылке. Добавим, что запрет на проезд автотранспорта начнет действовать с 20:00 29 июля и будет снят после 20:00 20 августа.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости