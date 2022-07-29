Малообеспеченной семье из Норильска назначили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае после вмешательства сотрудников прокуратуры малообеспеченной семье назначили пособие на ребенка. Как выяснили сотрудники ведомства, в конце прошлого года жительница Норильска обратилась в местный отдел соцзащиты и написала заявление о предоставлении госуслуги по назначению пособия на ребенка. Учреждение приняло решение и отказало в предоставлении пособия. Дело в том, что у семьи был среднедушевой доход был выше МРОТ.

Также было установлено, что несмотря на закон, работники отделения учли доходы, которые не входили в расчетный период для установления среднедушевого дохода семьи. В результате после вмешательства прокуратуры семье назначили пособие на ребенка и выплатили деньги с даты первого обращения.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости