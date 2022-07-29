В Минусинске и Енисейске ликвидируют крупные свалки

В Минусинске и Енисейске стартовала подготовка к масштабным мероприятиям по ликвидации крупных несанкционированных свалок, располагающихся в границах населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Общая площадь свалок — более 30 га. ООО «Югтехноинжиниринг» провела изыскательные работы. Следующий этап — разработка проекта ликвидации и утверждение стоимости работ. Данные вопросы жители городов будут обсуждать открыто. Общественные обсуждения состоятся в августе.

— Принять участие в общественных обсуждениях проектов на ликвидацию несанкционированных свалок могут все желающие, вход свободный. Подрядчик представит несколько вариантов ликвидации свалок. Заслушав доклады, горожане смогут выбрать оптимальный подход к выполнению работ, а также высказать предложения по внесению изменений в проекты. Мнение жителей для нас приоритетно. Оно будет учтено при утверждении проектов ликвидации свалок, — сказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Ознакомиться с информацией о проведения общественных обсуждений можно здесь в разделе «Оценка воздействия на окружающую среду».

Фото: © РИА новости / Григорий Сысоев