2 года и 8 месяцев колонии дали «рыбаку» за кражу рыбной продукции на севере Красноярского края

На севере Красноярского края состоялось судебное заседание по уголовному делу, связанному с хищением рыбы. Подсудимым оказался 47-летний житель Таймырского Долгано-Ненецкого района.

В ГУ МВД России по краю рассказали, что правоохранители весной этого года на месте преступления задержали безработного мужчину. Впоследствии сторож предприятия сообщил, что во время обхода территории увидел мужчину и закрыл его в контейнере с замороженной рыбой, чтобы он не сбежал.

На допросе злоумышленник признался, что изначально шел на рыбалку, однако проходя мимо коптильного цена, он решил похитить рыбную продукцию. Так, он забрался в контейнер и уложил более 23 кг форели в коробку, причинив ущерб более чем на 28 тыс рублей. Однако вынести продукцию не удалось, так как его закрыл сторож.

Впоследствии мужчина рассказал, что накануне проник в контейнер и похитил почти 30 кг корюшки на 13, 5 тыс рублей. Отметим, что ранее подсудимого был приговорили к условному сроку за кражу овощей из торговой палатки. В результате суд назначил мужчине два года и восемь месяце колонии-поселения.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости