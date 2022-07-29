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Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Якутии

Главная Общество
Красноярск
15:00 29 Июля 2022
помощь, якутия, пожарные, красноярск, происшествия, общество
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Десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра окажут помощь в тушении лесных пожаров в Якутии. 30 человек вылетят сегодня на самолёте, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Предварительно, красноярские лесные пожарные пробудут в Якутии месяц.

С просьбой в борьбе с огнём к губернатору Красноярского края Александру Уссу обратился глава Якутии Айсен Николаев. Александр Усс поручил оперативно оказать помощь соседям. Сейчас из-за сложной лесопожарной обстановки в республике ввели режим ЧС федерального значения. В ликвидации возгораний участвует более 1 000 человек. По возможности привлекают авиацию.

— Благодаря оперативному и чётко организованному маневрированию нам удалось в короткие сроки передислоцировать группы десантников-пожарных из Ярцевского и Енисейского авиаотделений и отправить их на помощь нашим соседям. В нашем регионе на патрулировании и в охране лесов от пожаров задействованы свыше 250 человек и 7 воздушных судов, — сказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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