В Красноярске на публичных слушаниях обсудят проект застройки земли за кардиоцентром

В Красноярске назначены публичные слушания по проекту планировки и межевания земельного участка на пересечении улицы Караульной и Петра Подзолкова. Общая площадь участка – 9,04 га.

По планам, там планируют построить многоэтажные дома, рассчитанные на 1766 квартир. Также проект предусматривает размещение подземных и наземных парковок на 1142 машины.

Кроме того, планируется возведение образовательного учреждения, в котором будет школа на 300 учеников и детсад на 115 мест. Застройка участка будет проходить поэтапно и начнется в этом году, а завершится в следующем году.

Добавим, что публичные слушания пройдут 1 августа.

Фото: © Никита Алексеев