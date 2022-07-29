На трассе Красноярского края во время ливня автомобиль съехал в кювет

В утренние часы на трассе Р-257 на лесной дороге под крутым уклоном в сторону Красноярского водохранилища во время ливня съехал в кювет и застрял автомобиль, в котором находились три человека, среди которых 9-летний ребёнок. об этом сообщает пресс-служба Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Выбраться они не смогли и по телефону 112 попросили помощь в эвакуации. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда эвакуировали их и доставили в подразделение.

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