Красноярские пловцы завоевали первые медали на соревнованиях «Дети Азии»

Спортсмены из Красноярского края завоевали первые медали на международных спортивных играх «Дети Азии», которые проходят во Владивостоке. Красноярский пловец Кирилл Василовский выиграл золотую медаль на 100-метровой дистанции вольным стилем. Кроме того, он заработал серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Красноярка Арина Крюкова тоже завоевала золотую медаль. Она удачно выступила в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Добавим, что еще одна спортсменка из Красноярска Александра Рогова стала обладательницей бронзовой награды. Она стала третьей в баттерфляе на дистанции 200 м.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края