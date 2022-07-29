В Красноярске конкурс по отбору кандидатов на пост мэра планируют провести 8 сентября

Проведение конкурса по выбору мэра Красноярска может быть назначено на 8 сентября. Проект предложения рассмотрели на заседании комиссии по городскому самоуправлению горсовета Красноярска. 2 августа будет принято решение. Для проведения конкурса создаётся специальная комиссия в составе 10 человек, пишут на сайте Красноярского городского Совета депутатов.

Кандидаты должны будут представить программу предстоящей деятельности на должности главы, проект основных направлений социального и экономического развития Красноярска на ближайшие 5 лет. Для проведения конкурса необходимо не менее трёх кандидатов. Оценка результатов индивидуального собеседования будет проводиться по десятибалльной системе.

Приём документов будет осуществляться с 4 августа по 2 сентября.

Фото: © Telegram-канал Сергея Ерёмина