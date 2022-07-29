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Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022

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Красноярск
13:38 29 Июля 2022
мероприятия, молодежь, предприятие, форум, специалисты
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В течение семи дней работники ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), входящие в молодежный совет предприятия, повышали свои профессиональные компетенции в рамках первой смены «Карьера и занятость» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса».

Мероприятие, которое проводилось в палаточном лагере на берегу Красноярского водохранилища, собрало более 600 человек из 56 российских регионов, в том числе молодых предпринимателей, IT-специалистов и студентов. Восемь активистов «Волны» вошли в четвертый, самый многочисленный кластер – «Молодые профессионалы», состоящий из представителей молодежных советов крупных корпораций страны.

Команда комбината приняла активное участие в образовательных мероприятиях, посвященных трендам рынка труда, повышению карьерной грамотности, профилактике профессионального выгорания. Спикерами смены стали ведущие эксперты АНО «Россия – страна возможностей», мастерской управления «Сенеж», Московской школы управления «Сколково», социальной платформы «Другое дело».

«На мой взгляд, главная цель, которую ставили перед собой организаторы мероприятия, достигнута: стало более отчетливым представление о своих сильных и слабых сторонах, о желаемой карьерной траектории и способах ее построения, – отмечает председатель молодежного совета, экономист по производству ООО «Комбинат «Волна» София Эльгерт. – Участники нашей команды довольны результатами и готовы применять полученные знания в работе по производству хризотилцементной продукции».

Поддержка молодых специалистов – один из приоритетов деятельности комбината «Волна», как и других предприятий холдинга «Сибирский цемент». Компания проводит программы обучения и повышения квалификации персонала, оказывает содействие работникам в максимальной реализации их потенциала.

«Сотрудники комбината второй раз присоединились к форуму «ТИМ «Бирюса». Очень важно, чтобы наша талантливая и целеустремленная молодежь имела возможность постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Предприятие активно развивается, в том числе за счет участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», – нам нужны энергичные, творческие сотрудники, для их личностного и карьерного роста создаются все необходимые условия», – подчеркивает управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

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Фото: АО «ХК «Сибцем»

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