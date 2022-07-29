Красноярские изобретатели смогут поучаствовать в Международном форуме инноваторов IN’HUB

Разработчики из Красноярска приглашаются к участию в Международном форуме инноваторов IN’HUB, организованном компанией «Норникель» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. На этой площадке разработчики разного уровня смогут презентовать свои проекты инвесторам, поучаствовать в масштабном конкурсе изобретений и получить новые знания.

Форум пройдет 6-8 октября в Новосибирске. Принять участие в нём можно как очно, так и дистанционно. В настоящее время ведется прием заявок на конкурс изобретений (до 10 августа включительно).

В целом деловая программа форума IN’HUB включает:

— выставки изобретений и технологий;

— конференции, семинары, мастер-классы от ведущих мировых экспертов;

— конкурс изобретений с участием авторитетного международного жюри;

— кейс-чемпионат для команд-разработчиков от российских предприятий;

— аукцион объектов интеллектуальной собственности.

Так, например, конкурс изобретательских проектов будет состоять из треков как для школьников и студентов, так и для изобретателей со стажем. В образовательной части форума опытные эксперты расскажут о тонкостях коммерческого продвижения инноваций, правовой охраны разработок и интеллектуальной собственности, а также ответят на другие важные вопросы. Кроме прочего, для участников форума организуют переговорную площадку для обмена контактами, опытом и наработками.

IN’HUB – уникальный форум, призванный объединить интеллектуально развитую молодежь, представителей крупнейших компаний и международных партнеров. Для бизнеса – это возможность найти новые разработки, которые помогут в развитии производств, для изобретателей – шанс заявить о себе. Ключевая же цель события и его организатора в лице компании «Норникель» – популяризация идей изобретательства, продвижение перспективных исследований и развитие технологий будущего.

Для участия в форуме и Конкурсе изобретений и технологий IN’HUB необходимо подать заявку на платформе www.in-hub.ru.