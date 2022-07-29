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Водитель микроавтобуса пострадал при лобовом столкновении с грузовиком в Красноярском крае

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Красноярск
13:25 29 Июля 2022
в красноярском крае, гибдд, дтп, авария, пострадавшие, автомобиль
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В Красноярском крае на 746 километре автомобильной дороги P-255 «Сибирь» затруднено автомобильное движение. Как рассказали в ГИБДД России по региону, на указанном участке дороги около 11:30 столкнулся микроавтобус и грузовик.

Предварительно установлено, что водитель «ГАЗели» ехал из Ачинска в сторону краевого центра и выехал на встречную полосу. В результате микроавтобус столкнулся с грузовиком IVECO. От удара водитель «ГАЗели» получил увечья и его доставили в больницу. На данный момент инспекторы ДПС регулируют движение и обеспечивают проезд автомобилей по одной полосе.

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю

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