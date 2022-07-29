Губернатор Александр Усс встретился с делегацией из Монголии и обсудил вопросы сотрудничества

Глава Красноярского края Александр Усс встретился с президентом ассоциации по поддержке экономического развития Монголии Барадием Отгонзулом. В ходе рабочей встречи губернатор и представитель Республики обсудили перспективы совместного сотрудничества.

В обсуждении также участвовал зампредседателя Красноярского края Сергей Верещагин, начальник управления внешних связей главы края Ольга Коростелева, а также почетный консул Монголии в краевом центре Евгений Кузьмин.

В ходе встречи Александр Усс подчеркнул, что Красноярский край и Монголию связывает многолетние дружеские и крепкие партнерские отношения. Также губернатор сообщил о существовании множества новых и перспективных направлений, в развитии которых заинтересована Республика и Красноярский край.

Александр Усс выразил уверенность в том, что обе стороны находятся на старте большого и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, он напомнил о визите красноярской делегации в Монголию, в ходе которого удалось установить множество деловых контактов.

«И мы надеемся, что в скором времени это принесет свои плоды», - заявил губернатор Красноярского края,

Представитель Монголии Барадий Отгонзул, в свою очередь, рассказал о подписании соглашения с руководством Корпорации развития Енисейской Сибири об открытии на базе нашей ассоциации красноярского представительства. Добавим, что также состоялось обсуждение вопрос совместной работы, направленной на лесовосстановление.

Фото: © krskstate.ru