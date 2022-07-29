На сегодняшний день жители Красноярского края могут посетить 22 пляжа: по одному в городах Дивногорске и Красноярске, а также в Ермаковском, Берёзовском, Емельяновском районах, два в Железногорске, девять в Шарыповском районе, три в Минусинском районе и три в Зеленогорске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Но даже на официально открытых пляжах стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков и внимательно следить за своими детьми.

Не стоит забывать, что в крае есть места несанкционированного отдыха, где купание может быть опасно для жизни, спасателей там нет. За плавание и отдых в таких местах может быть наложен штраф.

Плавание в водоёмах, около которых размещены таблички «Купаться запрещено», несёт большой риск для жизни взрослых и детей.