На 16% снизилось число недовольных жителей красноярцев услугами воздушных перевозок

В Красноярском крае за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано снижение числа жителей региона, недовольных качеством услуг при воздушных перевозках. В пятницу, 29 июля, руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале рассказал, что в сравнении с прошлым годом количество обращений снизилось на 16%.

Если в минувшем году были зарегистрированы 63 жалобы, то в этом году - 53. Жители Красноярского края остаются недовольными не только авиакомпаниями, но и агентами, которые занимаются продажей билетов. В большинстве зарегистрированных обращений люди жалуются на непредоставление горячего питания при задержке рейса, невозврат провозной платы при отмене рейса, а также повреждение багажа и т.д.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости