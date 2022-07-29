Юрий Швыткин проверил ход ремонта отделения «Почты России» в Березовском

Депутат Государственной думы от «Единой России» Юрий Швыткин накануне совершил рабочий визит в Березовский район, где посетил почтовое отделение и амбулаторию, а также встретился с погорельцами.

Так, в поселке Березовский народный избранник вместе с жителями и представителями руководства ФГУП «Почта России» проверил ход ремонтных работ местного почтового отделения.

Напомним, модернизация отделений почты является поручением президента и одним из пунктов Народной программы «Единой России». По инициативе партии на реализацию программы в 2022 году выделено 5 млрд рублей. До 2025 года будет модернизировано свыше 25 тысяч почтовых отделений на селе. В нашем крае в программе участвуют 16 почтовых отделений, в них проведут ремонты на сумму 77,6 млн рублей.

Сегодня почтовое отделение на селе предоставляет собой базовый набор социальных и государственных услуг – оформление справок, документов, получение денежных переводов, оплат различных видов связи. После проведения ремонта и модернизации, в дополнение к традиционным почтовым услугам, в отделениях появится возможность покупки лекарств в аптечном пункте непосредственно на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих отделениях можно будет получать государственные и муниципальные услуги.

«Сдача и готовность к работе почтового отделения в поселке Березовский ожидается к середине августа. В ходе проверки хода ремонта вместе с жителями мы внесли свои предложения и высказали ряд замечаний. Рассчитываю, что подрядчики учтут все наши пожелания и устранят обнаруженные недочеты. Буду держать ситуацию на контроле», - сообщил депутат.

Также в рамках рабочей поездки в Березовский район народный избранник выехал на место строительства дома для погорельцев в п. Зыково. Один из троих погорельцев, пострадавших от пожара 7 мая, ждет окончания строительства нового жилья - он выбрал именно такой способ получения компенсации от региона. Новый дом возводится, согласно графику работ, к концу августа его планируют сдать в эксплуатацию. Ход строительства дома Юрий Швыткин держит на личном контроле.

Также депутат посетил Зыковскую врачебную амбулаторию. В результате встречи с сотрудниками медучреждения было выявлено две основные проблемы: нехватка персонала и устаревший автомобиль. Незамедлительно в телефонном режиме парламентарий связался с руководством министерства здравоохранения края и обсудил возможные пути решения этих вопросов. Народный избранник отметил, что будет добиваться устранения обеих проблем в медучреждении.

Фото: «Единая Россия»