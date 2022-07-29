Житель Курагинского района задолжал 200 тысяч рублей по алиментам

Житель Курагинского района не перечислил на свою 8-летнюю дочь более 200 тысяч рублей алиментов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Пристав вынес запрет на выезд должника за пределы России. Также наложил арест на банковские счета и обратил взыскание на зарплату мужчины, но оставшуюся задолженность мужчина так и не погасил.

Тогда сотрудник ГУ ФССП по Красноярскому краю вынес постановление о запрете на регистрационные действия с двухкомнатной квартирой должника. Так как мужчина хотел продать жильё и уже нашел покупателей, он полностью погасил накопившиеся алименты.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов