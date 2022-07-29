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Собственника земли в Ленинском районе привлекут к уголовной ответственности за незаконную свалку

Главная Общество
Красноярск
12:45 29 Июля 2022
в красноярском крае, мусор, правительство, экология
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Власти Красноярского края продолжают осуществлять комплекс мероприятий по выявлению незаконных свалок. В рамках очередного рейда инспекторы Минэкологии региона совместно с активистами ОНФ обнаружили в Ленинском районе краевого центра крупную свалку. Там складировали строительные отходы.

В правительстве Красноярского края рассказали, что на свалке, расположенной на улице Рязанской, были обнаружены шины, полиэтилен, конструкции из металла, тросы, кирпичи. В общей сложности площадь незаконной свалки составила 21 тысячу кв.м.

Более того, участники рейда обнаружили, что большая часть отходов на данном участке находится в овраге, размер которого равен футбольному полю. Впоследствии было установлено, что этот участок принадлежит частному собственнику. Все необходимые сведения передадут в правоохранительные органы и суд для возбуждения уголовного дела.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования края Юлии Гуменюк, на участке на ул. Рязанской систематически свозят строительные отходы. Также стало известно, что участники рейда видели, как КАМАЗ выгружал мусор. Водителя грузовика не удалось задержать на месте, однако номер машины теперь внесен в базу данных.

Добавим, что участники рейда осмотрели несанкционированную свалку в Есаульском сельсовете. Планируется, что ее включат в реестр объектов накопленного вреда для дальнейшей ликвидации.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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