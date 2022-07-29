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КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в поселке Зыково

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Красноярск
12:06 29 Июля 2022
железные дороги, поезда, ремонт, транспорт
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С 1 по 15 августа, в связи с проведением путевых ремонтных работ, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд КрасЖД, расположенный на улице Октябрьской в поселке Зыково (Березовский район Красноярского края).

Так, с 1 по 3 августа, в период проведения работ непосредственно на переезде, движение автотранспорта будет полностью закрыто.

Объезд возможен через деревню Кузнецово (аэродром малой авиации «Кузнецово»), а также по грунтовой дороге от Зыковского путепровода через кирпичный завод (пос. Зыково).

В остальные дни пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по временному настилу.

Ограничения согласованы с ГИБДД и администрацией Березовского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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