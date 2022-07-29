КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в поселке Зыково

С 1 по 15 августа, в связи с проведением путевых ремонтных работ, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд КрасЖД, расположенный на улице Октябрьской в поселке Зыково (Березовский район Красноярского края).
Так, с 1 по 3 августа, в период проведения работ непосредственно на переезде, движение автотранспорта будет полностью закрыто.
Объезд возможен через деревню Кузнецово (аэродром малой авиации «Кузнецово»), а также по грунтовой дороге от Зыковского путепровода через кирпичный завод (пос. Зыково).
В остальные дни пропуск автотранспорта через переезд будет осуществляться по временному настилу.
Ограничения согласованы с ГИБДД и администрацией Березовского района.
Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.
Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов.