В Советском районе Красноярска подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район»

В Советском районе подведены итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район». Всего было подано более 1,5 тысяч заявок. Об этом пишут на сайте администрации города Красноярска.

За победу в номинации «Лучшая клумба (цветник)» боролись аж 174 красноярца! Победу одержала Светлана Шмидт, руководитель службы эксплуатации и ремонта управляющей компании «Холмсервис». Она много лет увлекается ландшафтным дизайном, хобби отлично помогает ей в работе. Каждый год благодаря Светлане Александровне во дворах района появляются новые элементы благоустройства и красивые клумбы.

Победителем в номинации «Лучший дворник» стала Сарбора Хорикова. Она новый участник. Год назад пришла работать в ТСЖ «Чайка». Вначале трудилась уборщицей. Потом начала изучать технологию ландшафтного дизайна, прошла онлайн-курсы и стала помогать коллегам в уходе за кустарниками и цветами. Затем ей предложили работу дворника. Сарбора Доуловна с удовольствием занимается фигурной обрезкой кустарников.