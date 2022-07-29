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Водитель и пассажир Lifan пострадали после съезда в кювет на трассе Красноярск - Ачинск

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Красноярск
14:15 29 Июля 2022
авария, дтп, в красноярском крае, пострадавшие, машина, автомобиль, гибдд
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В Красноярском крае произошло еще одно ДТП, в котором пострадали люди. На этот раз все случилось на 747 километре трассы P-255 «Cибирь». В ГИБДД России по краю сообщили, что в пятницу, 29 июля, около 05:00 автомобиль Lifan под управлением 66-летнего водителя ехал из Красноярска в сторону Ачинска.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате автопроисшествия травмы получил водитель иномарки и 63-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение. 

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю

 

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