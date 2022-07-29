В лесах Красноярского края для сохранения хвойных сеянцев проводят агроуходы

Специалисты лесничеств и арендаторы лесных участков особое внимание уделяют хвойным сеянцам, которые высаживают во время искусственного лесовосстановления, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Уходы специалисты начинают в мае. Всего за этот сезон агроуходы провели на площади 5,6 тысяч га (50 % годового объёма).

— Для того, чтобы высаженные в лесах хвойные сеянцы лучше приживались, мы ежегодно проводим агротехнические уходы. Молодые деревья могут погибнуть даже из-за сорняков и поэтому нуждаются в особом уходе в течение нескольких лет после посадки. Работы проводим и ручным способом, и с помощью специнвентаря, — рассказала Наталья Семионенко, руководитель Иланского лесничества.

— Красноярский край входит в тройку лидеров среди регионов России по воспроизводству лесов. Последние годы мы планомерно увеличиваем объёмы лесовосстановления: с 93 тысяч гектаров, в 2019 году до 104 тысяч гектаров в 2021, — отметил Алексей Панов, министр лесного хозяйства Красноярского края.

Лесовосстановление проводят по национальному проекту «Экология». К 2024 году в регионе запланировано восстанавливать 100 % вырубленных и погибших лесов. Сеянцы выращивают в питомниках – ежегодно до 30 млн штук. Это позволяет обеспечивать качественным посадочным материалом не только краевые лесничества, но и соседние регионы.

К примеру, на территории Сухобузимского лесничества в этом году высадят 200 тысяч сеянцев.

Всего в этом году в Красноярском крае высадят почти 15 млн сеянцев с открытой и закрытой корневой системой.