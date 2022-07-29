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За неделю 253 жителя Красноярского края пострадали от укусов клещей

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Красноярск
13:30 29 Июля 2022
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В Красноярском крае отмечается снижение уровня активности клещей. За последние семь дней на территории региона зафиксировано 253 случая присасывания клещей. Из них 47 являются несовершеннолетними. 
Также стало известно, что 20,4% от числа пострадавших жителей Красноярска являются детьми. Предварительный диагноз клещевой энцефалит установили каждому шестому ребенку. Добавим, что 5,8% исследованных клещей являются возбудителями моноцитарного эрлихиоза и до 4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека. 

 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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