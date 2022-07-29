За неделю 253 жителя Красноярского края пострадали от укусов клещей

В Красноярском крае отмечается снижение уровня активности клещей. За последние семь дней на территории региона зафиксировано 253 случая присасывания клещей. Из них 47 являются несовершеннолетними.

Также стало известно, что 20,4% от числа пострадавших жителей Красноярска являются детьми. Предварительный диагноз клещевой энцефалит установили каждому шестому ребенку. Добавим, что 5,8% исследованных клещей являются возбудителями моноцитарного эрлихиоза и до 4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости