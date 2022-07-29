В красноярской детской больнице № 5 появилось анестезиологическое оборудование за 6,4 млн рублей

В КМДКБ № 5 установили новое анестезиологическое оборудование, стоимость которого 6,4 млн. рублей. Оборудование приобрели на средства бюджета Красноярского края, пишут на сайте регионального министерства здравоохранения.

Данное оборудование более удобное и гибкое, что позволяет работать с большинством пациентов при различных клинических ситуациях. Технологии в поступившем оборудовании повышают точность подачи газа и удобство работы, обеспечивает надёжную помощь при проведении анестезии.

Напомним, в Краснотуранской районной больнице установили новый цифровой флюрограф. Аппарат купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 7,5 млн рублей.

Аппарат имеет специальную кабину, которая снижает радиационную нагрузку на медиков и пациентов. Новый флюограф делает более качественные снимки, что увеличивает точность исследований. В этом году для учреждений края планируется приобрести 69 единиц медицинского оборудования, 55 из них уже поступили. Добавим, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае в 2022 году запланировано строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы уже начали работать в Ачинском, Балахтинском, Идринском, а также в Краснотуранском районах. Помимо этого, по программе модернизации первичного звена в 17 медучреждений региона пройдёт капремонт.

Фото: © kraszdrav.ru